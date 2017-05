NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

————–

FAUX: Trump a célébré avec les Témoins de Jéhovah après leur interdiction en Russie

EN FAIT: La Cour suprême de Russie a récemment interdit toute activité au groupe religieux sur le territoire du pays, en le qualifiant d’organisation extrémiste. Le département d’État américain n’a pas condamné la décision, mais ni le président Donald Trump ni le vice-président Mike Pence n’ont réagi en allant célébrer avec les Témoins de Jéhovah, contrairement à ce qu’affirment plusieurs sites. Une photo des deux leaders prise en janvier lors d’un déjeuner national de prière a été faussement présentée comme une prière dans une salle d’assemblée des Témoins de Jéhovah.

————–

FAUX: Le terroriste Tsarnaev a été grièvement blessé en prison

EN FAIT: Un récit partagé sur les réseaux sociaux affirme que l’auteur de l’attentat du marathon de Boston, Dzhokahr Tsarnaev, a subi de graves blessures à la tête après avoir fait une chute dans sa cellule, au Massachusetts. Tsarnaev est incarcéré au Colorado. Ce canular semble recycler un canular qui a circulé en 2015, dans lequel des membres de la Confrérie aryenne prétendaient avoir donné une raclée au terroriste.

———-

FAUX: Le prochain «Star Wars» est filmé (ici); des centaines de figurants recherchés

EN FAIT: De multiples sites ressemblant aux sites de médias locaux ont repris ces demandes de figurants, en ne changeant que le nom de la ville (y compris Barrie, en Ontario). Les textes évoquent un nouveau film dont l’action se déroulerait sur une nouvelle planète de l’univers Star Wars. Le seul film de la franchise actuellement en production est celui mettant en vedette Han Solo; la photographie principale a débuté en janvier à Londres.

—————

FAUX: Ted Nugent a été tué lors d’un accident de chasse

EN FAIT: Une rumeur évoquant la mort du musicien circule depuis qu’il a visité la Maison-Blanche, le 19 avril, en compagnie de Kid Rock et de Sarah Palin. Le canular aurait pris naissance le 28 avril sur TheLastLineOfDefense.org, un site qui prévient pourtant que tous ses articles sont «satiriques». M. Nugent déclare dans une vidéo mise en ligne sur Facebook Live que sa famille est «très peinée» par ce canular, qu’il qualifie de «sale mensonge».