Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait vraiment le trajet du métro de Montréal?

Sur la carte du métro, qui est affichée un peu partout dans les stations et les wagons, on voit bien que le métro effectue de longues lignes droites et tourne parfois. Mais ce trajet est-il exact, ou est-ce une approximation?

Un utilisateur d’imgur s’est posé la question et a réalisé ce gif animé. C’est après avoir vu une version similaire de cette carte, mais pour le métro de Berlin, que cet utilisateur s’est donné le défi de le faire avec le métro de Montréal. Il a utilisé des données disponibles sur le site de la STM pour tracer cette nouvelle carte.

Maintenant, on sait!