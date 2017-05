L’humoriste Guy Nantel est bien connu pour ses fameux vox pop à saveur politique qu’il réalise dans les rues de Montréal depuis quelques années.

À l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, il est retourné dans la rue afin de sonder les Montréalais au sujet de leur propre ville.

Faut être honnête, certaines questions sont des questions pièges et, sous la pression et devant une caméra, on peut répondre bien des niaiseries. (Mais Régis Labeaume, maire de Montréal?! Et «Wilfred Laurier», fondateur de Montréal?!)

Auriez-vous réussi ce quiz?