Si l’idée de l' »avolatte » était à l’origine la plaisanterie d’un barista australien de Melbourne, il semblerait que la toile ait pris la chose au premier degré. L’idée est à présent copiée ou bien revisitée sur Instagram.

« Combinaison de deux obsessions de Melbourne — le café latte et l’avocat » peut-on lire à côté de la publication d’origine, émanant du Truman Café.

En deux semaines, la photo a fait le tour du web et a été consultée 6700 fois, ce qui a suffi pour que d’autres baristas hipsters recréent ce qui porte désormais le nom d' »avolatte ».

L’Australien Tim Gurner, 35 ans et magnat de l’immobilier, n’a pas tardé à faire les gros titres en critiquant les jeunes de la génération Y pour leurs dépenses excessives, eux qui n’hésitent pas à dépenser 19$ en purée d’avocat et 4$ en boissons au café.

La tendance a retenu l’attention du dictionnaire Merriam-Webster qui, apparemment, n’en a cure : « Le mot que nous ne surveillerons pas : avolatte ».

Munchies Vice place cette tendance dans sa section « WTF », la qualifiant de « dernier clou enfoncé dans le cercueil de la dignité humaine ».

L’avolatte n’est pas la première « tendance avocat » à faire réagir les internautes.

L’année dernière, la naissance d’un burger dont le pain avait été remplacé par de l’avocat parsemé de grains de sésame avait fait office d’alternative sans glucides au sandwich. Amsterdam et Brooklyn disposent de restaurants dédiés à l’avocat : The Avocado Show et The Avocaderia, respectivement.

Il existe aussi désormais un terme pour la blessure provoquée par l’extraction du noyau de l’avocat au couteau chez les plus maladroits : « avocado hand ».

Cet accident est si récurrent que le syndicat britannique de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique a émis des inquiétudes.

Les médecins de l’hôpital Chelsea et Westminster expliquent recevoir quatre patients par semaine victimes de cette coupure.