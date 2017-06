Après le compte comique Passif Agressif Ricardo ainsi que les jeux de mots d’Arnaud Soly dans la section des commentaires du site de Ricardo, voilà que l’un des cuisiniers favoris des Québécois est encore une fois la cible de moqueries.

En effet, une recette d’avocats à la crème sure maison a été ridiculisée par les utilisateurs pendant la fin de semaine.

La «recette» est d’une simplicité ahurissante: il s’agit d’avocats coupés en deux, recouvert d’un filet de jus de lime et de crème, de sel et de poivre. Des utilisateurs s’en sont donné à coeur joie en commentant sous ladite recette de façon très sarcastique:

«Je suis de la génération « milleniale » et j’aime beaucoup cette recette, malheureusement j’ai voulu m’acheter une maison et mon banquier m’a dit que je n’en avais plus les moyens parce que j’ai trop dépensé pour acheter des avocats. Oh well.»

Annie T.

«Bonjour Badgalriricardo, Moi j’ai remplacer les avocats par des oeufs pochés et la crème 35% que je n’avais pas sous la main, par un sauce hollandaise selon une recette d’à la Di Stasio. C’était très bon! Au delà de mes Eggspectations, merci.»

Max D.

«Je suis confuse. La recette ne disait pas de couper les avocats. C’était très difficile à manger, et surtout très amer.»

Mymy T.

«Si je n’aime pas les avocats, es-ce-que je peux les remplacer par autre chose? Ex: Oranges, pommes, fraises, laitue iceberg, poires, canneberges, riz, steak, céline dion, etc.»

Julien Q.

Coup de publicité de la part de Ricardo ou simplement une bonne blague de la part de ses fans (ou d’une seule et même personne)? Qui sait…