Marianne Bellefleur est une enseignante québécoise qui a la bonne habitude de demander aux élèves de ses classes de 3e et 4e année d’écrire sur un bout de papier de couleur leur souhait pour l’année scolaire.

Il y a cinq ans et demi, l’enseignante raconte qu’ils «on a mis ça dans une bouteille de plastique, des papiers de couleur avec leur nom et leur souhait, puis ensemble, sur le pont près de l’école, on a lancé la bouteille.»

Quelle surprise pour l’enseignante quand on lui appris que la bouteille lancée à la rivière Rouge avec des mots d’enfants a été retrouvée.

Long voyage

La bouteille de boisson gazeuse a récemment été récupérée par un couple de Laval, Luc et Yolande, sur une berge de ladite rivière à Grenville-sur-la-Rouge. On est à 135 kilomètres terrestres de Rivière-Rouge.

Le couple a posté un mémo à l’enseignante: «Nous sommes très heureux d’avoir trouvé votre bouteille et encore plus de vous avoir retracés. Nous avons prêté la bouteille à une amie enseignante qui désirait partager l’expérience avec ses élèves. De là le petit retard. Bonne chance pour retrouver vos élèves. Luc et Yolande». Sur ce mémo, une photo du couple avec la bouteille et la berge où elle gisait.

«Dès qu’ils ont ouvert la bouteille, poursuit Mme Bellefleur, ils ont téléphoné à l’école en demandant si l’on connaissait une Marianne, car je n’avais pas signé mon nom de famille. Je me suis dit en leur parlant: « Mon Dieu, en quelle année j’ai fait ça? » J’avais bien hâte de la voir.»

Surprise

À part quelques élèves qui ont déménagé, l’enseignante a reconstitué le groupe de la bouteille, qui aujourd’hui est au deuxième secondaire, dans une classe pour leur annoncer la découverte.

«Ils étaient vraiment surpris. Ça a été un moment magique à vrai dire. En lisant leur message, c’était comme un retour dans le passé pour eux.»

C’est la première bouteille qui revient à la maison. Et peut-être pas la dernière à être lancée: «J’avoue qu’avec la bouteille qui m’est revenue, j’ai des regrets. Je me suis dit que je devrais la refaire en septembre, mais en sachant qu’elle peut revenir, je vais prendre des photos avec les enfants.»