Cassandra Lebreux et Pacha Photo TC Media - Yves Rouleau



Retrouver son chat deux ans après l’avoir perdu, c’est tout à fait inespéré. C’est pourtant bien ce qui est arrivé récemment à une résidente de Mont-Tremblant. «Je n’osais pas me faire d’illusion lorsqu’on m’a dit au téléphone qu’on pensait avoir retrouvé mon chat», relate Cassandra Lebreux.

Pacha, un jeune matou tigré de trois ans s’est pointé à la résidence de l’ex-copain de Cassandra (qui n’était pas le même lieu où les deux avaient habité).

«Il n’était pas certain que c’était bien lui, mais moi, c’est mon chat, je l’ai reconnu tout de suite et je me suis mise à pleurer», mentionne Cassandra.

Pacha avait le poil noué et arborait des gales. Du reste, il n’était pas trop amaigri et ne portait pas de traces de blessures.

Comme le matou avait-il bien pu se retrouver là? «Je pense qu’on me l’avait volé, c’est ce que j’ai toujours cru, et qu’il était encore quelque part dans les parages. Il a sans doute reconnu Candou. C’est le chat de mon ancien copain. Les deux chats vivaient ensemble dans l’appartement avant notre séparation», explique la Tremblantoise.

Retour aux vieilles habitudes

À son retour au bercail, Pacha a eu droit à une visite chez le vétérinaire et on lui a fait une jolie tonte des épaules au bout des pattes et de la queue pour aider les gales à se cicatriser.

Le plus difficile pour Pacha est de se faire à l’idée de cohabiter avec Gros Minet, qui était devenu le chat de la maison quelques mois après son départ. «Ma mère qui voyait que j’avais beaucoup de peine m’a donné Gros Minet en cadeau. Ç’a m’a aidée à faire mon deuil de Pacha», mentionne Cassandra.

Pacha s’était évanoui dans la nature un bon soir que Cassandra l’avait oublié à l’extérieur, contre ses habitudes. La Tremblantoise avait remué ciel et terre et ameuté tout le quartier, les réseaux sociaux, le préposé aux animaux et les vétérinaires pour le retracer, mais peine perdue.

Elle commençait tout juste à l’oublier lorsqu’il est réapparu. «J’ai tellement pleuré de ne pas le retrouver», relate Cassandra en tenant Pacha dans ses bras.