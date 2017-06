Jusqu’au 19 juin, les salons américains de Starbucks concoctent les quatre breuvages signées Lady Gaga, tous aux couleurs de l’été. L’interprète de Paparazzi s’est associé à l’entreprise pour une collection intitulée «Cups of kindness». Comprendre : les tasses de la gentillesse. Pour chaque boisson vendue, Starbucks s’est engagé à reverser 0,25 $US (0,33 $) à l’association de la star «Born This Way Foundation».

Depuis le 13 juin, les «little monsters» (surnom donné aux fans de la chanteuse) suivent à la lettre les consignes de leur idole qui les a appelés à répandre la gentillesse, via le hashtag #Cupsofkindness. Ils patientent donc longuement pour espérer goûter à l’une des recettes. Toutes sont rafraîchissantes. «Ombré Pink Drink» est une recette au jus de citron vert, avec du lait de coco et un soupçon de thé glacé à la mangue. Le «violet drink» joue avec les saveurs de la mûre et de l’hibiscus. Le «matcha lemonade» ose l’association du thé matcha et de la limonade tandis que le «pink drink» est au goût de fraise, de baies d’açaï, de fruit de la passion et de lait de coco.

L’opération est également relayée au Canada.