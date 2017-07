Le 2 juillet dernier, Donald Trump a une fois de plus surpris la twittosphère.

Le président américain a tweeté une vidéo où on le voit, dans un match de lutte, s’en prendre… au logo de CNN. Deux mots-clics accompagnent cette vidéo: #FraudNewsCNN et #FNN. (FNN voudrait dire Fraud News Network.)

Voici le fameux tweet:

Ce tweet a, au moment d’écrire ces lignes, été partagé près de 330 000 fois et aimé plus de 550 000 fois, faisant de lui son plus populaire à ce jour.

La question que plusieurs se posent est d’où viennent ces images? En 2007, Donald Trump avait fait une apparition dans un match de lutte où il s’était battu contre Vince McMahon. C’est ce clip qui a été repris pour le tweet du 2 juillet.

Voici le clip original:

Donald Trump s’en prend très souvent aux médias américains. Il a même déjà affirmé qu’il y avait une conspiration des médias, ce que l’Inspecteur viral avait démenti.