Vous êtes insomniaque et vous n’avez pas d’enfants? Ce chat est pour vous! Lisez l’annonce Kijiji d’une journaliste de TC Media, qui tente de trouver une nouvelle famille pour son félin. Ladite annonce est rapidement devenue virale sur le web.

«Ce magnifique chat «spécial» tigré européen, de nationalité française, a eu toute une vie.

Arrivé de Paris à Québec en 2009, ce mâle castré mais pas dégriffé a fêté ses 11 ans le 1er juillet dernier. Il a une micropuce dans l’oreille.



Il vient d’un appartement minuscule au 6e étage d’un bloc où il ne sortait jamais, en plein Paris.



Ensuite il a déménagé sur le continent nord américain avec sa propriétaire où il a connu plusieurs appartements, tous plus grands les uns que les autres et il a goûté au monde extérieur. Le début du trouble. Malheureusement, maintenant, il ne peut plus s’en passer.



Je ne suis pas éduchatrice mais je crois que les nombreux déménagements l’ont quelque peu déboussolé.



Je souhaite m’en débarrasser pour plusieurs raisons que tu vas comprendre.



Il faudrait idéalement que ton profil ressemble à ça si tu veux que je te le donne:

-Pas envie de fonder une famille, donc

-Pas d’enfants, surtout pas jeunes

-idéalement tu es un retraité tranquille

-Ce chat jase beaucoup donc si tu souffres de solitude il est pour toi.

-tu as accès à une cour car ce chat fait des allers-retours incessants dedans/dehors et va tout faire pour que tu te plies à sa volonté

-ça ne te dérange pas d’être l’esclave de quelqu’un, en l’occurence d’un chat

-idéalement tu es insomniaque car il veut aller dehors la nuit également et ce, plusieurs fois.

Il va sauter sur toutes tes poignées de portes et miauler dans tes oreilles jusqu’à ce qu’il ait ce qu’il veut.

-Tu devras être doté de patience car il pourra te mettre à l’épreuve, surtout la nuit, afin que tu te lèves plusieurs fois pour lui ouvrir. Les chats secoués c’est de la cruauté animale, ça me prendra donc de bonnes références, voire tes absences d’empêchements pour m’assurer que mon chat sera bien et que tu ne lui foutras pas un coup de pied au cul dès que ta patience commencera à s’effriter parce qu’il te demandera de sortir (ou de rentrer) pour la 3e fois de la nuit.

Comme tu peux le voir, je ne cherche pas à cacher la vérité!