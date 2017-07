Vous êtes-vous toujours demandé si une rue portait votre nom? Encore mieux: et si une rue portait votre nom et une autre celle de l’être cher, et que ces rues se croisaient? Vous pouvez maintenant le savoir!

Sur crossing.us, vous pouvez entrer votre prénom ou votre nom de famille ainsi que celui de votre amoureux/amoureuse (ou un ami, chat, chien, mère, père, peu importe) et voir s’il existe une intersection avec vos noms aux États-Unis.

Si oui, vous serez redirigé sur une carte vous montrant exactement l’endroit où vos noms se rejoignent. Il y a aussi une image tirée de Google Street View, pour que vous puissiez voir de quoi cette intersection a l’air en vrai.

Vous pouvez aussi tester simplement avec votre prénom ou non (ou les deux!) et savoir combien de rues sont nommées en votre honneur.

Ça ne sert pas à grand chose, mais c’est rigolo à savoir, n’est-ce pas?

Amusez-vous ici.