Les corps de deux personnes tuées dans un accident il y a 75 ans ont été retrouvés sur un glacier dans le sud-ouest de la Suisse.

Les policiers du canton de Valais ont été avisés vendredi matin de la présence des dépouilles sur le glacier de Tsanfleuron, dans le massif des Diablerets, à 2615 mètres d’altitude.

C’est un employé du domaine de ski Glacier 3000 qui a découvert les corps congelés jeudi.

Les autorités ont précisé que l’équipement trouvé sur les lieux suggère que les deux individus sont morts il y a plusieurs décennies. L’identification formelle des cadavres à l’aide de l’ADN prendra toutefois quelques jours.

En entrevue au quotidien suisse Le Matin, une dame de 79 ans affirme être la fille des deux victimes. Selon Marceline Udry-Dumoulin, ses parents ont quitté la maison pour nourrir leurs animaux le 15 août 1942, mais ne sont jamais revenus.

À l’époque, des équipes de sauvetage locales avaient mené des recherches pendant plus de deux mois avant d’abandonner.

«Maman et papa auront enfin leur sépulture», a confié Mme Udry-Dumoulin au Matin. Cette dernière avait 4 ans au moment de la mort de ses parents Marcelin et Francine. Elle avait ensuite été séparée de ses frères et sœurs.