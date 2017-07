Il a fallu 2,1 millions de briques Lego pour construire le Legoland Castle Hotel, en Angleterre, dans lequel les clients peuvent désormais s’endormir en rêvant de sorciers, de chevaliers et de dragons pixellisés.

Construit à la main par une équipe de fabricants de maquettes Lego du monde entier, l’hôtel comprend 657 maquettes et figurines Lego et 61 chambres habitées par des personnages de contes de fées, notamment un trône parlant, un sorcier bavard, un dragon qui ronfle et des ascenseurs propulsés par magie.

Situé aux abords du tentaculaire parc à thème Legoland Windsor Resort, l’hôtel accueille ses clients avec un impressionnant sorcier, qui occupe toute la hauteur du sol au plafond et est constitué de 35 000 briques Lego.

Les chambres sont divisées thématiquement en deux quartiers, celui des Chevaliers et celui des Sorciers. Dans la partie Chevaliers, chaque chambre abrite un dragon Lego de 17 kilos, qui a demandé 60 heures de travail, et chez les Sorciers, chaque chambre est habitée par une famille de trois hiboux qui ont nécessité quant à eux 90 heures de labeur pour être assemblés.

L’hôtel Lego porte le nombre total de briques dans le parc à thème à 80 millions.

La pièce centrale de l’hôtel est un grand chevalier de 2,60 m sur sa monture, réalisé avec 160.000 briques et conçu par le lauréat britannique, âgé de 11 ans, d’un concours.

La plus petite figurine est une libellule de sept centimètres.

Pour l’anecdote, le gris est la couleur de brique la plus utilisée dans l’hôtel, et la lavande la moins utilisée.

Les tarifs des chambres du Legoland Castle Hotel débutent à 572£ (940 $) pour une famille de quatre, et offrent l’accès au parc d’attractions.