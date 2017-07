La fièvre Game of Thrones (GOT) touche les nouveaux parents partout dans le monde, car les prénoms de bébé inspirés par les personnages de la populaire série télé sont très à la mode depuis les premiers épisodes. Mais qu’en est-il au Québec?

La plupart des prénoms tirés de Game of Thrones sont plus adaptés au monde anglophone, mais n’empêche que certains sonnent très bien en français et des parents d’ici ont décidé de les utiliser pour leur nouveau-né.

En fouillant dans la banque de prénoms de Retraite Québec, on peut constater que les prénoms féminins inspirés par GOT sont plus populaires que ceux masculins.

Arya, comme le personnage d’Arya Stark joué par Maisie Williams, est de loin le plus populaire. Depuis 2011, année de parution du premier épisode de Game of Thrones aux États-Unis, le prénom ne cesse de gagner en popularité.

Khaleesi (Daenerys Targaryen), le personnage joué par Emilia Clarke, est aussi un prénom (un peu) populaire.

Par contre, depuis 2011, aucun bébé québécois n’a cependant été nommé Tyrion, Cersei, Viserys ou Ellaria.