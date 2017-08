Si vous aimez le temps des Fêtes, voyager gratuitement et être logé dans un hôtel de luxe dans une destination exotique, cet emploi s’adresse à vous.

Un hôtel à Dubaï, le Faimont The Palm (où il y a les plages en forme de palmier), cherche à combler un poste de père Noël pour sa saison estivale.

La personne choisie devra lire les lettres des enfants qui séjourneront à l’hôtel, saluer les foules avec des «ho! ho! ho!», boire de grands verres de lait accompagnés de biscuits à tous les soirs et faire des anges… dans le sable. Il y a pire comme liste de tâches!

Pour postuler, les aspirants pères Noël doivent publier une vidéo de 30 secondes sur Instagram ou Facebook, prouvant leurs qualités de père Noël. Dans la vidéo, ils doivent porter un costume de circonstance et expliquer pourquoi ils devraient remporter ce concours/offre d’emploi. La vidéo doit être accompagnée des mots-clic #MyDubaiSanta, #PickMyDad ou #PickMyFriend.

N’importe qui dans le monde peut postuler, mais la personne doit absolument parler l’anglais. L’offre d’emploi ne s’adresse cependant qu’aux hommes de 50 ans et plus, même si tout le monde est invité à s’inscrire et à participer.

Le père Noël gagnant se rendra à Dubaï du 5 au 26 décembre prochain, toutes dépenses incluses.