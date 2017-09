En juin dernier, lors du 20e anniversaire de la parution du premier livre de la série Harry Potter, des scientifiques avaient créé un test du choixpeau magique hyper précis qui allait leur permettre de compiler des données.

Plus d’un million de personnes ont fait le quiz et 600 000 d’entre eux ont accepté que leurs réponses soient analysées par les scientifiques. De ce nombre, 500 000 provenaient des États-Unis.

Le 1er septembre, jour de rentrée à Poudlard, les scientifiques en question ont révélé les résultats américains de leur test scientifique du choixpeau magique.

Leurs observations? Les États-Unis sont majoritairement des Serdaigle (Ravenclaw) et des Poufsouffle (Hufflepuff), avec très peu des 500 000 répondants classés dans les deux autres maisons.

Ils ont aussi trouvé que les hommes sont plus souvent placés dans la maison de Gryffondor (Gryffindor) et de Serpentard (Slytherin), alors que les femmes sont plutôt des Serdaigle et des Poufsouffle.

Serpentard est la maison où le moins de gens ont été placés et la majorité de ses membres sont des jeunes. En effet, il y a très peu de Serpentard âgés de 30 ans et plus.

Pour voir les résultats complets, c’est ici.