Cuisiner avec amour, ça se peut. Mais lister l’amour comme étant un ingrédient dans une recette? C’est non, selon la U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Une boulangerie du Massachusetts, Nashoba Brook Bakery, a récemment listé l’amour comme étant un ingrédient de ses barres granola et s’est fait taper sur les doigts publiquement par la FDA.

Dans un rapport publié sur le site de la FDA, on peut y lire ceci:

«Your Nashoba Granola label lists ingredient « Love ». Ingredients required to be declared on the label or labeling of food must be listed by their common or usual name [21 CFR 101.4(a)(1). « Love » is not a common or usual name of an ingredient, and is considered to be intervening material because it is not part of the common or usual name of the ingredient.»

Traduction: Dans vos barres granola Nashoba, l’étiquette indique qu’il y a de «l’amour» dans vos ingrédients. Les ingrédients doivent être déclarés sur l’étiquette et lesdits ingrédients doivent être identifiés par leur nom commun. «L’amour» n’est pas le nom commun d’un ingrédient et il est considéré comme un matériel d’intervention puisqu’il ne fait pas partie du nom commun d’un ingrédient.

Selon le guide de nomenclature des ingrédients de la FDA, les ingrédients étant considérés comme du «matériel d’intervention» sont des ingrédients que la FDA ne veut pas voir sur les étiquettes.

Ces règlements ont été mis en place afin de garder les étiquettes les plus claires possible et ne pas induire en erreur les consommateurs.