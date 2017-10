L’emblématique filtre de Snapchat représentant un hotdog qui danse est désormais disponible sous la forme d’un déguisement, distribué officiellement par Snap, uniquement via Amazon pour le moment.

Il devient donc possible de se déguiser en hot-dog dansant, présenté par Snap comme «la première superstar de la réalité augmentée au monde». De fait, le costume est composé de deux pièces en polyester: une tunique avec manches et mains attachées ainsi qu’un pantalon avec couvre-chaussures. Il convient de préférence aux personnes de moins de 1,95m et de plus de 14 ans.

Idéal pour Halloween ou les soirées (arrosées) entre amis, le costume est vendu 79,99 dollars.

Il s’agit du deuxième produit commercialisé par l’éditeur de Snapchat, après ses lunettes connectées Spectacles.

Découvrir le costume de hot-dog qui danse: amzn.to/2yrgrP3