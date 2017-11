Un nouveau carburant vert composé en partie de marc de café va propulser plusieurs des célèbres bus rouges londoniens.

Ce carburant a été développé depuis quatre ans par la start-up britannique spécialisée dans l’environnement bio-bean, avec le soutien financier et technique du groupe pétrolier anglo-néerlandais Shell.

Il comprend 80% de diesel mais les 20% restants sont composés de bio-carburants et d’un liquide extrait du recyclage de marc, dont 6000 litres seront utilisés dans un premier temps.

«Au lieu d’envoyer le marc de café à la décharge où il se dégrade et relâche du méthane et du C02, nous le collectons, le recyclons et le transformons en carburant propre», explique à l’AFP Arthur Kay, fondateur de la société bio-bean.

Son entreprise récolte le marc de café auprès des boutiques à Londres et dans d’autres villes d’Angleterre puis la transforme en huile dans son usine de Cambridge. Rien qu’à Londres, 200 000 tonnes de marc de café sont produites chaque année, les habitants de la capitale buvant 2,3 tasses en moyenne par jour, avance-t-il.

Une autre société, Argent Energy, le plus important producteur de biocarburant au Royaume-Unis, se charge ensuite de mélanger l’huile issue du marc à d’autres carburant d’origine animale ou végétale.

La start-up bio-bean estime que son produit permet de réduire les émissions de carbone des bus de 10 à 15% sans changer le moteur ni utiliser davantage de carburant, si bien qu’il peut alimenter n’importe quel bus londonien.

Qu’ils soient à un ou deux niveaux, les fameux bus rouges totalisent plus de 2 milliards de trajets chaque année à travers la capitale, via une flotte de 9300 véhicules, dont 2000 dotés d’une motorisation hybride (diesel et électrique).

Le carburant à base de café peut également être utilisé dans les taxis, les autocars ou les camions.

La start-up voudrait poursuivre son développement en Europe continentale, notamment en France, où 38 milliards de tasses de café sont consommées chaque année.

«Nous ne disons pas que cela va remplacer totalement l’énergie fossile du jour au lendemain», reconnaît M. Kay, qui espère qu’un «entrepreneur fasse quelque chose de bien à partir des résidus de bière ou de thé».