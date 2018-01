KitKat Japon est la première marque à lancer un produit à base de chocolat Ruby, qui se caractérise par sa couleur rose et son goût fruité.

Quatrième type de chocolat après le noir, le lait et le blanc, le chocolat rose est élaboré à partir de la fève de cacao Ruby. Fruit d’années de recherches menées chez Barry Callebaut, leader mondial du cacao établi à Zurich, il ne contient ni colorants, ni saveurs artificielles en dépit de son apparence et de son goût.

Le chocolat rose est produit selon un processus unique qui libère le goût et la couleur naturellement présents dans cette variété de fève de cacao.

Les boutiques KitKat Chocolatory du Japon et de la Corée du Sud déclinent la célèbre barre chocolatée de mille manières. Elles seront les premières au monde à proposer ce nouveau chocolat fondant et fruité sous la forme du Kitkat Sublime Ruby, imaginé par le pâtissier Yasumasa Takagi.

Les curieux et les fanatiques de cacao vivant aux États-Unis, à Hong Kong, à Macao, au Japon, en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique et en Suisse pourront tester la nouveauté en laissant leur adresse e-mail sur le site de KitKat Japon. Ils recevront un lien leur permettant de se procurer un assortiment contenant le Kitkat Sublime Ruby, ainsi que des barres au chocolat au lait, noir et blanc pour permettre la comparaison.

Le KitKat Sublime Ruby sera commercialisé le 19 janvier dans les boutiques KitKat Chocolatory du Japon et de la Corée.