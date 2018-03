Lego prépare le lancement d’éléments en forme de feuilles, d’arbres et de buissons. Leur particularité: ils sont fabriqués à partir d’un plastique obtenu grâce à des plantes, le polyéthylène végétal.

Doux et flexible, ce matériau obtenu à partir de la canne à sucre permet d’obtenir des pièces identiques à celles faites en polyéthylène conventionnel.

La production de ces nouveaux éléments botaniques a déjà commencé. Ils intègreront les boîtes Lego avant la fin de l’année.

«Les enfants et les parents ne remarqueront pas de différence particulière en termes de qualité ou d’apparence, puisque le polyéthylène végétal jouit des mêmes propriétés que le polyéthylène conventionnel» », affirme Tim Brooks, vice-président responsabilité environnementale du groupe Lego.

L’entreprise souhaite utiliser exclusivement des matériaux durables dans la fabrication de ses principaux produits et de son packaging d’ici 2030. Un défi de taille puisque les briques vieilles de 60 ans ont toujours été fabriquées en plastique pur et qu’il faut s’assurer qu’anciennes et nouvelles pièces s’imbriquent parfaitement.