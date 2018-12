C’est ce qu’on appelle l’arroseur arrosé: une vidéo montrant des voleurs piégés par des faux colis transformés en véritables bombes à paillettes a enflammé le web mardi.

En un peu moins de 24 heures, la capsule du Youtubeur Mark Rober est devenue virale. Le clip avait déjà été vu plus de 10 millions de fois en après-midi sur la plateforme de diffusion.

En résumé, l’auteur de la vidéo, un ex-ingénieur de la NASA, s’est dit choqué de s’être fait voler un colis laissé devant sa porte d’entrée. Malgré des images de caméra de surveillance fournies à la police, les autorités lui ont répondu que cela ne valait pas la peine d’enquêter.

Pour se venger, M. Rober a créé des faux colis s’apparentant à des boites Apple contenant un atomiseur à paillettes qui s’active lorsqu’il est ouvert. Pour ajouter l’insulte à l’injure, un gaz puant a même été ajouté. Les paquets ont été retrouvés grâce à un GPS caché dans la boîte.

Heureusement pour le vidéaste et malheureusement pour les malfrats, le paquet était également équipé de quatre caméras. Les images – et surtout les réactions des voleurs – sont saisissantes et parlent d’elle-même.

Dans sa vidéo, Mark Rober explique toute la démarche ainsi que les défis de construction de ces bombes à paillettes puantes.

Malheureusement pour le commun des mortels, l’expérience n’est vraiment pas simple à reproduire!

(Vidéo originale en anglais. Séquences de vol à partir de 6 minutes)