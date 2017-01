En janvier, une barre santé!

Nous voilà en 2017, le soleil commence à nous éclairer un peu plus longtemps et ça fait du bien! Pour avoir du plaisir à manger tout en gardant sa santé en tête, je vous propose une recette de barre énergie. Ces barres sont délicieuses en collation ou en dessert et elles se congèlent très bien si on veut se faire des réserves.

C’est une recette santé qui peut facilement s’adapter. S’il vous manque un ingrédient, utilisez ce que vous avez dans votre garde-manger; canneberges, dattes, abricots, riz soufflé, raisins secs ou noix de votre choix. Voilà une bouchée chocolatée qui peut faire du chemin!

Pour d’autres délicieuses recettes, visitez kpourkatrine.com

Barres santé dattes choco et quinoa soufflé

Portions 16

Préparation 20 minutes

Réfrigération 2 heures

INGRÉDIENTS

1 1/2 tasse (375 ml) de dattes de type Medjool dénoyautées hachées bien tassées

1/4 tasse (60 ml) d’eau

1/4 tasse (60 ml) de sirop d’érable

1 1/4 (310 ml) tasse de beurre d’amandes

1 c. à thé (5 ml) de gingembre frais, râpé

1/2 tasse (125 ml) d’amandes, hachées grossièrement

1/2 tasse (125 ml) de pistaches, hachées grossièrement + 2 c. à soupe pour saupoudrer

1/2 tasse (125 ml) de cerises séchées (ou canneberges) hachées grossièrement + 2 c. à soupe pour saupoudrer

1/2 tasse (125 ml) d’abricots séchés, hachés en petits morceaux

2 tasses (500 ml) de quinoa soufflé

2 tasses (500 ml) de pépites de chocolat noir sans produits laitiers (j’utilise les pépites Enjoy Life)

4 c. à soupe (60 ml) de margarine sans produits laitiers

1/2 c. à thé (2,5 ml) de fleur de sel, pour saupoudrer

PRÉPARATION