Un pain sans noix!

Depuis que le site Kpourkatrine.com est en ligne, je remarque que les recettes de pain aux bananes sont très populaires. C’est un peu normal, tout le monde aime ça et c’est vraiment un dessert-collation réconfortant! J’ai fait cette recette de pain sans banane et sans noix! Les zucchinis et la compote de pommes donnent une texture très moelleuse et les graines de citrouille moulues remplacent très bien la poudre d’amandes. Ça donne un dessert sans noix parfaite pour les boîtes à lunch!

Bon appétit!

Pain aux zucchinis et chocolat

Portions: 8

Préparation: 20 minutes

Cuisson: 1 heure

INGRÉDIENTS

1 tasse (250 ml) de farine sans gluten

3/4 tasse (180 ml) de graines de citrouille, moulues finement

1/2 tasse (125 ml) de flocons d’avoine sans gluten à cuisson rapide

1/2 c. à thé (2.5 ml) de bicarbonate de soude

2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte

1/2 c. à thé (2.5 ml) de sel

1 c. à thé (5 ml) de cannelle

1/2 c. à thé (2,5 ml) de muscade

1/3 tasse (80 ml) d’huile végétale ou de coco fondue

1/3 tasse (80 ml) de compote de pommes

1/3 tasse (80 ml) de sucre

2 gros œufs

1 c. à thé (5 ml) de vanille

1/2 tasse (125 ml) de lait de coco régulier

1 1/2 tasse (375 ml) de zucchinis râpés

3/4 tasse de pépites de chocolat noir ou mi-sucré sans produits laitiers + 1/3 tasse (80 ml) pour faire fondre sur le dessus du pain

PRÉPARATION