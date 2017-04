Le chou-fleur dans tous ses états!

Le chou-fleur est partout dans les recettes ces temps-ci, et, avec raison! C’est un aliment délicieux et très polyvalent. Il est grillé, transformé en purée, en tortillas ou encore en bacon végétalien. C’est l’aliment contorsionniste par excellence! Pour ma part, j’ai fait un couscous de chou-fleur. J’ai fait les petites fleurettes avec mon Vitamix, mais on peut parfaitement faire le travail avec un couteau. Ajoutez les carottes grillées et la petite sauce crémeuse épicée et vous avez un repas savoureux, original et végétarien! Bon appétit!

Pour d’autres recettes de pain visitez : http://kpourkatrine.com/?s=pain

Couscous de chou-fleur et légumes grillés

Portions 4 à 6

Préparation 30 minutes

Cuisson 20 minutes

INGRÉDIENTS

Carottes grillées

1 lb de carottes, tranchées en quatre dans le sens de la longueur

3 c. à soupe (45 ml) d’huile d’olive

2 c. à thé (10 ml) de gingembre frais, haché

2 gousses d’ail, hachées

Sel et poivre

1 boîte de 540 ml de pois chiches, rincés et égouttés

Riz de chou-fleur

1 chou-fleur, coupé en petites fleurettes

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

1 petit oignon rouge, haché finement

2 gousses d’ail, hachées

Sel et poivre

2 tasses (500 ml) d’épinards, émincés

1/3 tasse (80 ml) d’amandes tranchées

2 c. à soupe (30 ml) de jus de citron

1 c. à soupe (15 ml) de tamari

Persil frais

Sauce crémeuse épicée

1 tasse (250 ml) de crème de soya

1/2 gousse d’ail, hachée

1 c. à thé (5 ml) de paprika

1/2 c. à thé de cumin

1 c à soupe (15 ml) de miel

1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel

Poivre

PRÉPARATION

Carottes grillées

Préchauffer le four à 425°F et tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin. Dans un grand bol, mélanger les carottes avec l’huile, le gingembre, l’ail, le sel et le poivre. Déposer sur la plaque et cuire 20 minutes. Ajouter les pois chiches sur la plaque et bien mélanger. Poursuivre la cuisson encore 5 minutes. Retirer du four et réserver.

Sauce crémeuse épicée

Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients de la sauce. Réserver.

Couscous de chou-fleur

Déposer la moitié des fleurettes de chou-fleur dans un mélangeur et pulser jusqu’à l’obtention d’une chapelure très grossière. Répéter l’opération une deuxième fois avec le reste des fleurettes. Dans une grande poêle antiadhésive, faire dorer l’oignon dans l’huile sur feu moyen. Ajouter le chou-fleur, saler, poivrer et poursuivre la cuisson encore 10 minutes en brassant souvent. Ajouter les épinards et cuire encore 2 minutes. Ajouter les amandes tranchées, le jus de citron, le tamari et le persil. Bien mélanger. Servir avec les carottes grillées et le yogourt épicé. Hummmm! Un plat végé savoureux!

Astuce: Vous pouvez aussi hacher le chou-fleur à la main avec un couteau si vous n’avez pas envie de sortir votre robot!