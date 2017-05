C’est garanti, on ne fait pas ces crevettes qu’une seule fois!

Des crevettes, c’est facile à faire et c’est toujours bon! Pour cette recette, j’ai pensé à une vinaigrette-marinade qui ne demande pas trop de temps d’attente. Une marinade complètement asiatique avec vinaigre de riz, gingembre, lime, tamari, ail et huile de sésames grillés auxquels on ajoute de la mayonnaise pour la transformer en vinaigrette. Cuites au BBQ, les crevettes sont savoureuses ou au four si la météo ne permet pas la cuisson au BBQ!

La salade est croquante avec ses juliennes de légumes variés, les haricots et le chou chinois émincé. C’est vraiment un repas rempli de fraîcheur qui vous attend! Allez y mettez des crevettes dans votre panier d’épicerie!

D’autres recettes délicieuses vous attendent sur : http://kpourkatrine.com/fr/

Salade asiatique aux crevettes

Portions 6

Préparation 20 minutes

Cuisson 6 minutes

INGRÉDIENT

Vinaigrette

1/4 tasse (60 ml) de tamari, sans blé

1/4 tasse (60 ml) de vinaigre de riz

1/4 tasse (60 ml) d’huile de sésame grillée

Le jus de deux limes

3 c. à soupe (45 ml) de miel

1 c. à soupe (15 ml) de gingembre

2 gousses d’ail, hachées

1/4 tasse (60 ml) de coriandre, hachée finement

1/2 tasse (125 ml) de mayonnaise

Salade

2 courgettes

3 grosses carottes

1 concombre anglais

2 tasses de haricots fins ou Français (225 g), parés et blanchis

1 tasse (250 ml) de champignons shiitake ou café, tranchés

2 tasses (500 ml) de chou chinois, émincé

2 tasses (500 ml) de bébés épinards, émincés

Graines de sésame noires

Poivre au goût

2 lb (1 kg) de crevettes déveinées et non décortiquées

PRÉPARATION

Vinaigrette

Préparer la vinaigrette en mélangeant bien tous les ingrédients, sauf la mayonnaise, à l’aide d’un fouet. Déposer les crevettes dans un plat et verser la moitié de la vinaigrette. Laisser mariner 10 minutes au réfrigérateur. Ajouter la mayonnaise à l’autre moitié de la vinaigrette et bien mélanger. Réserver pour la salade.

Salade

Préparer des juliennes de courgettes, de carottes et de concombres à l’aide d’un économe dentelé. Ne pas râper le centre avec les grains du concombre et des courgettes. Déposer dans un grand saladier. Ajouter les haricots, les champignons, le chou chinois et les bébés épinards. Saupoudrer de graines de sésame et de poivre généreusement. Réserver. Préchauffer le BBQ à puissance élevée ou le four pour une cuisson sur la plaque. Enfiler les crevettes sur les brochettes et jeter la marinade. Griller de 1 à 2 minutes de chaque côté, selon la grosseur. Verser la vinaigrette avec la mayonnaise sur la salade et servir avec les crevettes grillées.

Je ne sais pas si ce sont les juliennes de légumes qui font que cette salade est si bonne, mais je sais par contre que vous serez conquis dès la première bouchée, c’est garanti!