Il est de bon ton, en début d’année, de se dire que, cette fois, on améliorera sa situation financière et qu’il n’est plus question qu’on se laisse manger la laine sur le dos.

Fini le temps de l’entraide. Fini le temps où on aidait les autres sans penser à ses propres intérêts. 2017 sera une année où vous ne penserez qu’à vous et gare à ceux qui n’ont rien à vous offrir; vous ne vous préoccuperez pas d’eux.

Les études révèlent cependant que ce raisonnement est faux. En vous disant que le fait de ne penser qu’à vous vous profitera à moyen terme, vous agissez comme si le monde était un jeu à somme nulle : le gain des autres constitue une perte pour vous.

Or, c’est faux. Selon les études, les gens qui atteignent la prospérité ne sont pas ceux qui s’arrogent toutes les richesses. Au contraire, les gens les plus prospères aident les membres de leur entourage à améliorer leur sort. La vie n’est pas un jeu à somme nulle. En élargissant la légendaire tarte, vous faites en sorte que tous peuvent en bénéficier (et vous aussi en même temps).

À ce sujet, le conférencier Les Brown y est allé d’une citation qu’il est bon de revoir en ce début d’année : «Nous élevons nos vies quand nous aidons les autres à élever les leurs. La seule façon de pousser quelqu’un en haut d’une échelle, c’est de monter avec lui.»

Si vous souhaitez que les autres redoublent d’ardeur à l’idée de vous aider à réaliser vos rêves, assurez-vous qu’ils y gagnent quelque chose et que vous contribuez à la réalisation de leurs propres rêves. C’est dans cet état d’esprit que grandit la prospérité.

Alors, cette année, au lieu d’aborder les gens en vous demandant ce qu’ils peuvent faire pour vous, demandez-leur plutôt comment vous pourriez leur être utile. Vous remarquerez que l’ambiance changera du tout au tout et que votre relation deviendra soudainement plus résiliente.

Intéressez-vous aux autres et à leurs rêves. En même temps, partagez les vôtres. Vous ne tarderez pas à remarquer que certains ont des contacts qui pourraient vous aider ou ont accès à l’information dont vous avez besoin.

Vous ne vous calez pas en aidant les autres à atteindre leurs objectifs. Vous les rendez plus aptes à vous aider à réaliser les vôtres. Cette année, rappelez-vous que le soutien social est essentiel à la prospérité et assurez-vous de donner pour pouvoir recevoir. Ça pourrait changer votre vie.