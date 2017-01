J’ai la chance d’être chanceux. J’ai depuis longtemps compris que nous baignons tous dans la chance, mais que certains arrivent à percevoir les occasions, tandis que d’autres les laissent filer sans les saisir. Je fais partie des chanceux qui savent saisir les occasions.

C’est ainsi que, lorsque j’ai rencontré un des coauteurs du livre The Bee Book, j’ai eu envie d’en savoir plus. Et plus Paul Rigby me parlait de cette œuvre et de toutes les formations qui y sont rattachées, plus je me disais que les gens avaient besoin de tels enseignements.

C’est ainsi que je l’ai traduit en français (Il faut sauver la ruche, éditions Le Dauphin Blanc) et que j’ai adapté les formations à notre réalité.

Dans ce livre, nous avons droit aux aventures d’une abeille qui sait sa ruche en danger et a à cœur de changer les choses afin de lui permettre de survivre. Le champ du fermier Jean, jadis source de nectar, vient d’être labouré et il n’y a plus de fleurs sauvages à butiner. Que fera la ruche? Qu’est-ce qui se passera dorénavant? Autant de questions que le lecteur suivra au fil des chapitres.

Ça vous fait penser à votre organisation? J’espère que oui. Il y a peut-être des choses qu’elle tient pour acquises et qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Il en va de même de vous…

Le livre a été traduit. Le site web a été produit. Les formations sont prêtes. Mais j’ai envie, pour les lecteurs de Métro, qui ne m’embaucheront jamais parce qu’il s’agit d’une série de formations qui s’adressent à des équipes plutôt qu’à des individus, de résumer certaines des leçons qui sont transmises dans cette fable (ou cette allégorie).

C’est donc ce que je ferai au cours des prochaines semaines. Au fil des chroniques, vous serez donc appelé à vous pencher sur les 10 thèmes suivants :

1. Le changement n’est pas un événement

2. Changement et engagement

3. Dédramatisez le changement

4. Changement et leadership

5. N’attendez pas la direction…

6. Changement et communication

7. Gare à la complaisance

8. Changement et innovation

9. Les consultants, c’est vous!

10. L’avenir, c’est aujourd’hui

Ces chroniques vous parleront si vous devez en ce moment composer avec des changements dans votre environnement ou au sein de votre organisation. Et si vous n’avez pas le temps de les attendre parce que vous souhaitez tout de suite traiter de leadership, de changement, d’engagement et d’innovation dans votre organisation, vous pouvez toujours visiter le site internet du livre pour en savoir plus.