Revenons un instant à l’intrigue du livre Il faut sauver la ruche.

Quand Buzz l’abeille ouvrière réalise que le champ de fleurs sauvages dans lequel s’approvisionnaient les abeilles depuis des générations a été labouré, c’est la fin du monde. Est-ce la fin de la ruche? Que se passera-t-il avec les commandes de miel non complétées? La reine saura-t-elle trouver une nouvelle stratégie pour éviter les mises à pied? Les rumeurs de corridor ont tôt fait de démoraliser une grande partie des abeilles ouvrières.

C’est que les abeilles ont la mémoire courte. Au fil des générations, elles s’étaient habituées au champ du fermier Jean et elles le tenaient pour acquis. Il était plus près. La complaisance s’était installée, et ce champ était devenu, dans l’inconscient collectif de la ruche, une source inépuisable de nourriture qui serait toujours là. La ruche fonctionnait sur le pilote automatique.

Or, dans la vie, rien n’est immuable. Le champ de fleurs où on butine pourrait bien finir par disparaître. L’employeur pour lequel vous pensez travailler jusqu’à la retraite pourrait très bien faire de même. Et la même chose vaut pour les accords (ALENA, PTP ou autres) sur lesquels repose votre stratégie commerciale, avec un dollar canadien sous-évalué ou avec ce gros client qui représente 80% de vos ventes.

C’est la raison pour laquelle il faut se protéger en développant ce que, dans l’histoire de la ruche, on appelle un plan BEE. Par exemple, pourquoi les abeilles ne se verraient-elles pas attribuer deux champs? De cette manière, si l’un d’eux est ravagé par d’autres insectes, il en restera un sur lequel se rabattre.

Qu’est-ce qui pourrait bien, dans votre vie ou dans votre organisation, représenter le champ du fermier Jean? Y a-t-il quelque chose que vous ne voulez pas perdre, mais que vous traitez comme étant éternel? Votre emploi? Votre couple? Votre santé?

Que pouvez-vous faire pour vous prémunir contre sa disparition? Mieux gérer votre employabilité en développant de nouvelles compétences? Trouver d’autres clients qui compenseraient la perte de ce gros client? Entretenir la flamme une fois de retour à la maison, au lieu de faire comme si l’autre était un simple coloc? Faire un peu d’exercice ou mieux gérer son alimentation?

Le changement n’est pas un événement. Le chaos est à l’origine du monde et il continue de le dominer. C’est l’essence même de la vie. Et tout ce que vous tenez pour acquis en ce moment demeure transitoire. Que pourriez-vous faire, aujourd’hui, pour vous préparer un plan BEE?

Pendant 10 semaines, notre chroniqueur présente les leçons de Buzz, c’est-à-dire des leçons qu’on peut tirer du livre Il faut sauver la ruche.