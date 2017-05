Bonne nouvelle : il est possible de développer les talents nécessaires pour faire face au marché du travail de 2020, tels que déterminés par une équipe de l’université

de Phoenix. Il ne sert à rien de dire que vous êtes comme vous êtes et que, pour vous, les dés sont jetés.

Vous pouvez apprendre à vous développer dès aujourd’hui.

Pensée informatique

La quantité de données à traiter pour la majorité des emplois est appelée à grandir à un rythme exponentiel. Cette information devra être traitée si on veut découvrir les tendances et les exploiter au maximum. Dans bien des cas, il faudra procéder à des simulations afin d’accompagner la prise de décision. Voilà un avantage concurrentiel de taille dans le marché du travail de demain. Cela exigera la capacité de penser un peu comme le font les ordinateurs, de les programmer et d’être plus à l’aise avec l’analyse statistique ou, du moins, de pouvoir utiliser les outils permettant de créer du sens à partir d’un tas de données.

Déjà, le plus petit site web peut intégrer des outils qui permettent de définir quel segment de la clientèle est attiré par tel produit et dans quelle région nos services semblent les plus recherchés. Encore faut-il être capable de les utiliser. La pensée informatique permet d’y arriver.

Nouveaux médias

Nous assistons déjà à une explosion du contenu généré par des utilisateurs. Le texte a jadis dominé. Il a ensuite été accompagné d’images et on a de plus en plus recours à des vidéos, de nos jours, pour présenter et persuader. Cela se produira de plus en plus dans les entreprises. Dans bien des cas, on s’attendra à ce qu’un employé puisse concevoir une vidéo, la filmer, la monter et la mettre en ligne. Tout ça sans l’aide d’une équipe qui le conseillerait sur la mise en page, la musique d’accompagnement, la narration et le choix des polices à utiliser. Ce qui était jadis l’apanage des spécialistes deviendra de plus en plus transparent.

De plus, la veille concurrentielle s’exercera également sur ces nouveaux champs de bataille. Les organisations devront compter sur des employés aguerris afin d’être à la hauteur. Celui qui n’est pas à l’aise dans ces environnements perdra de sa raison d’être.

Mais rassurez-vous : vous n’aurez pas, pour vous faire une place sur le marché du travail, à devenir des experts dans tous ces domaines. La capacité de bien travailler en équipe vous aidera à compenser vos faiblesses et à offrir vos forces pour faire gagner votre organisation.