Nous terminons aujourd’hui la liste des talents nécessaires pour faire face au marché du travail de 2020. La liste de ces 10 compétences a été colligée par une équipe de l’université de Phoenix.

La bonne nouvelle, c’est que ces talents sont développables. Il ne sert à rien de dire que vous êtes comme vous êtes et que, pour vous, les dés sont jetés. Vous pouvez apprendre à développer vos atouts dès aujourd’hui.

Gestion de la charge cognitive

Déjà, le flot d’information qui arrive à notre conscience est sans précédent dans l’histoire humaine. Et ce flot va aller en s’accélérant. Pour ne pas crouler sous la charge, il faudra développer la capacité d’éviter d’être submergé par l’information.

D’où la capacité de distinguer l’essentiel du superflu et le faux du vrai. Sans cette capacité, de grands efforts risquent d’être perdus dans des stratégies sans lendemain. Les données ne se valent pas toutes. Certaines sont même carrément nocives quand arrive le temps de prendre des décisions éclairées.

Les personnes capables de séparer le bon grain de l’ivraie et de circonscrire les meilleures sources d’information prendront donc de l’importance dans les organisations. Ce talent reposera sur le jugement individuel et la capacité de chercher intelligemment dans la caverne d’Ali Baba que constitue déjà l’internet.

Collaboration virtuelle

Ce talent renvoie à la capacité de contribuer positivement et d’être présent à son équipe même si celle-ci est répartie un peu partout dans le monde. Il suppose la capacité de construire des relations à distance et de rester branché sur son équipe même si ses membres ne sont pas visibles tous les jours. Pour certains, ce sera facile. Pour d’autres, ça constituera un défi de plus.

Et ce défi est d’autant plus important si vous comptez agir comme chef d’équipe parce que, à ce moment, vous devrez continuellement susciter l’engagement de tous en les encourageant, en les amenant à participer (certains sont plus introvertis que d’autres) et en leur rappelant régulièrement votre mission commune. À ce moment, vous ne serez pas uniquement un chef d’équipe; vous serez devenu un animateur virtuel.

Encore une fois, la technologie (courriels, textos, Skype, Yammer, etc.) vous aidera à atteindre ces objectifs, mais elle fera bien piètre figure si vous n’arrivez pas à insuffler à vos communications de l’humanité, de la fierté et le portrait d’un avenir souhaitable.