Nous avons vu, au cours des dernières semaines, les 10 talents qui seront nécessaires pour faire face aux défis de la prochaine décennie.

Le fait de les avoir décelés en vous ne veut toutefois pas dire que vous ferez partie des gagnants.

Certains ont le don des langues, mais ils ne se donneront jamais la peine d’en apprendre une autre. D’autres ont le don des maths, mais ils opteront pour un emploi où ils ne l’utiliseront pas. Certains sont faits pour agir comme leader, mais ils se retiennent de présenter un avenir souhaitable aux personnes qui auraient besoin d’eux. Autant de carrières gaspillées…

Ce n’est pas parce que vous disposez d’un talent que celui-ci vous permettra de vous réaliser et de laisser votre empreinte dans le monde. Pour qu’un talent puisse servir, il doit devenir une force. Et pour y arriver, une équation indique la marche à suivre: Talent x efforts=force.

Un talent n’est rien si on ne le développe pas, si on n’investit pas les efforts nécessaires pour qu’il devienne une force qui aura un incidence dans le monde. Pour ce faire, il faut l’exercer et l’approfondir. Il n’y a rien de garanti. Ce n’est pas parce que vous avez une belle voix que vous ferez carrière dans le show-business. Vous devrez aussi avoir l’humilité de continuer à apprendre et éviter de tenir votre talent pour acquis. Un talent, c’est comme un minerai à l’état brut. Pour en tirer toute la valeur, il faut le raffiner et lui donner une valeur ajoutée.

Comme je l’explique dans le livre Devenez un superhéros, le mot «superhéros» commence par le préfixe «super». Ce qui implique que le talent, il faut le développer, l’utiliser jusqu’à ce qu’il devienne une seconde nature. C’est à ce moment que vous pourrez vraiment l’utiliser pour vous faire une place dans le marché du travail, pour vous imposer comme travailleur autonome ou pour vraiment changer le monde.

Plusieurs disent qu’il faut s’exercer durant 10 000 heures avant qu’un talent ne devienne une réelle force, une seconde nature. Ne serait-il pas temps que vous investissiez dans les vôtres? Apprenez, pratiquez et prenez des risques afin d’évaluer votre niveau de maîtrise. Le talent est en vous, mais la force ne sera jamais entièrement maîtrisée. C’est un projet en devenir. C’est le travail d’une vie.

Ne passez pas à côté de votre destin. Déterminez les talents qui sommeillent en vous et demandez-vous comment vous pouvez les développer et les utiliser. C’est en travaillant sur ces deux dimensions que vous arriverez à faire votre marque et à changer le monde.