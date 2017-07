Vous partez bientôt en vacances? Bravo! Il faut savoir recharger nos batteries de temps à autre.

Mais tant qu’à recharger vos batteries physiquement parlant, pourquoi ne pas également recharger vos batteries spirituelles? Pour ce faire, je vous suggère d’apporter la biographie d’un personnage qui vous inspire.

Si vous lisez les biographies de gens qui ont gagné votre admiration, vous apprendrez dans un premier temps qu’ils ne sont pas vraiment différents de vous. Ils sont souvent nés dans des familles dysfonctionnelles. Ils ont souvent connu des revers de fortune et des échecs. Ce qui les distingue, c’est qu’ils ont persévéré malgré tout. Si vous vivez actuellement de tels revers, ça vous permettra de tout remettre en perspective.

Un exemple : vous partez en vacances en traînant avec vous la pensée que vos finances sont en équilibre précaire et que ça n’a jamais été aussi mal dans votre vie. Que diriez-vous de lire la biographie d’Abraham Lincoln? Ce président des États-Unis avait fait faillite à deux reprises et avait connu une profonde dépression avant d’accéder à la présidence, puis a permis d’abolir l’esclavage. Imaginez s’il s’était découragé et avait conclu qu’il ne ferait jamais rien de bon dans la vie!

On vient de vous refuser une promotion? Je sais : c’est plate et ça peut même vous pousser à douter de vos compétences. Si c’est le cas, lisez l’histoire des Beatles. Quand les gens de Decca, après une de leurs premières auditions, ont dit aux membres des Beatles qu’ils ne leur voyaient aucun avenir et qu’ils préféraient investir leurs billes dans le groupe Brian Poole and the Tremoloes, les membres du groupe auraient pu décider que c’était fini. Nous savons maintenant qu’ils ne l’ont pas fait, mais imaginez qu’ils aient décidé d’abandonner à ce moment. Ils feraient maintenant partie du groupe des perdants et nous ne saurions rien de Paul, de John, de Ringo ou de George.

Ils ont plutôt encaissé le refus et ils se sont demandé ce qu’ils allaient faire par la suite. Le reste fait partie de l’histoire. Pour eux, l’échec n’était pas une option… et Decca s’en est mordu les doigts pendant très longtemps.

La lecture d’une biographie pourrait vous faire réaliser que, si vous vous cherchez en ce moment ou si vous vivez un creux, il y a moyen de rebondir. Il suffit d’adopter les attitudes de ces gens que vous adulez et qui, au bout du compte, sont comme vous.

Et si vous partez en vacances avec des ados, n’hésitez pas à laisser traîner ces livres. Qui sait ce qu’ils y découvriront?