Au moment où j’écris ces lignes, il reste moins de 100 jours avant que l’année 2017 soit un souvenir… C’est donc dire qu’il vous reste moins de 100 jours pour réaliser toutes ces résolutions que vous vous êtes fixées au début du mois de janvier.

C’est un bon moment pour faire le point. Alors, qu’en est-il? Ces beaux projets sont-ils sur le point d’être réalisés ou les avez-vous perdus de vue depuis le début de l’année? Se pourrait-il que, malgré cette belle disposition d’esprit, vous vous soyez tranquillement laissé glisser dans votre zone de confort au lieu de faire chaque jour les gestes qui vous permettraient de crier victoire à la fin de l’année?

Ne vous en faites pas si c’est le cas. Il vous reste encore une centaine de journées. Et c’est surprenant ce qu’on peut réaliser en 100 jours quand on est résolu. Je vous offre aujourd’hui quelques trucs pour y arriver.

Ne les perdez plus de vue

Il est tellement facile de se laisser happer par la routine et de perdre de vue ce qui importe vraiment. Ces projets vous tiennent à cœur. Assurez-vous que votre environnement vous les rappellera chaque jour. Expédiez-vous des courriels de rappel. Changez votre fond d’écran afin qu’il vous rappelle ce que vous souhaitez réaliser. Demandez à une personne de vous questionner régulièrement pour connaître vos progrès et vous rappeler que l’année achève.

Coupez-les en petits morceaux

Il est possible que vous ne vous soyez pas encore lancé dans l’action parce que ces projets vous semblent trop gros. Rien ne vous empêche, dans ce cas, de les couper en plus petits morceaux faciles à réaliser. De cette manière, chaque étape franchie vous fera comprendre que vous approchez du but et que vous êtes sur la voie de la réussite. Il n’y a pas de place pour le doute si vous progressez continuellement.

Oubliez les défaites

C’est facile de dire que vous manquez de temps, que vous n’avez pas toute l’information ou que vous n’êtes pas doué pour telle ou telle tâche. Ce sont là des échappatoires. Si un projet vous tient vraiment à cœur, vous saurez en faire une priorité.

Tirez un trait sur les activités hypnotiques

Vous savez, ces activités qui vous donnent l’impression de travailler, mais qui, en fait, vous font perdre votre temps. Parmi celles-ci, on trouve les médias sociaux et les discussions autour de la machine à café. Chaque minute perdue est une minute qui ne reviendra plus. Tempus fugit.