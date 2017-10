Étymologiquement, encourager, c’est redonner du cœur à autrui. C’est les remettre sur les rails avec un surplus d’énergie.

À quand remonte la dernière fois où vous avez encouragé un enfant, un collègue, un employé ou un conjoint? Je sais : vous êtes très occupé, vous courez du matin au soir et vous n’avez pas de temps à perdre. Cependant, vous pouvez y gagner beaucoup en prenant le temps de le faire.

Premièrement, le fait d’encourager quelqu’un améliore votre relation mutuelle. Ça la rend plus résiliente. Vous êtes perçu comme une source d’émotion positive, ce qui vient renforcer l’affection que les gens ont pour vous. Parce que cela renforce votre réseau de soutien social, c’est aussi un très bon investissement.

Deuxièmement, un encouragement bien formulé permet à l’autre de redoubler d’ardeur et d’éviter l’échec. Il est tellement facile, quand des obstacles se présentent, de déclarer à qui veut l’entendre que c’est peine perdue. À ce moment, l’énergie est au plus bas. Mais souvent, il suffit d’un encouragement pour relancer les efforts et rapprocher votre interlocuteur du succès.

Troisièmement, le fait d’encourager ceux qui vous entourent implique que vous changiez la lentille avec laquelle vous les regardez. Cela vous amène à voir ce qu’ils font de bien, à partager leurs rêves et à remarquer leurs efforts. Il s’agit là d’une habitude qui fait grandir l’optimisme et qui favorise le bonheur.

Alors, aujourd’hui (et pour le reste de votre vie), prenez l’habitude d’encourager ceux qui vous entourent. Pour ce faire, demandez-leur sur quoi ils travaillent et comment vont les choses. Si tout se passe bien, souriez et répondez que ça ne vous surprend pas.

Si ça va mal, demandez si vous pouvez aider. À ce moment, beaucoup de gens se contenteront de vous expliquer ce qui les bloque. Vous aurez peut-être alors la réponse à leurs interrogations.

Si ce n’est pas le cas, rappelez-leur leurs succès antérieurs et répétez que vous avez confiance en eux. Mieux encore, faites-leur réaliser tout le travail déjà accompli et amenez-les à visualiser ce qu’ils ressentiront quand ils pourront enfin déclarer : «Mission accomplie.»

Si vous agissez ainsi, vous réaliserez rapidement que le niveau d’énergie ambiant grimpe et que les marques d’appréciation à votre égard font de même. Du coup, vous pourrez vous-même envisager l’avenir avec plus de sérénité parce que vous saurez que, si jamais vous vous découragez, les gens qui vous entourent seront là pour vous.