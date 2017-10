Un bon milieu de travail est stimulant. Même si vous terminez la journée fatigué, il s’agit d’une bonne fatigue. Vous avez encore plein d’énergie pour vous engager dans les autres pans de votre vie.

Qu’en est-il de votre milieu de travail? Pour vous aider à répondre à cette question et peut-être à identifier les éléments à cibler, je vous offre aujourd’hui un questionnaire inspiré de mon livre L’effet Archimède. Répondez par oui ou par non à ces neuf énoncés.

1. Dans mon milieu de travail, on a plutôt une attitude positive. Quand un problème survient, on ne part pas en quête d’un coupable; on cherche plutôt une solution.

2. Je suis souvent félicité pour mes réalisations.

3. Je sais ce qui est attendu de moi. Je suis donc en mesure de constater, chaque jour, que je suis à la hauteur.

4. Je ne me sens pas comme un numéro. Il y a au moins une personne qui se préoccupe de moi en tant que personne.

5. On me fait confiance. Mon patron ne regarde pas constamment par-dessus mon épaule.

6. Mon patron est davantage un coach qu’un patron. Il veut m’aider à améliorer mes performances et, pour ce faire, il m’accompagne.

7. J’ai la possibilité de faire preuve d’initiative. Je suis encouragé à tester mes idées.

8. Mes objectifs personnels sont négociés avec mon patron, qui se fait un devoir de s’occuper des contraintes qui pourraient m’empêcher de les atteindre.

9. Je suis constamment en mode apprentissage. J’ai rarement l’impression de stagner.

Quel score obtenez-vous? De grâce, ne quittez pas l’emploi que vous occupez si vous avez répondu oui à chaque question! Par ailleurs, vous ne devez pas nécessairement démissionner si votre note est faible. Ce test vous indique plutôt sur quelles dimensions travailler ou demander des changements pour que votre vie au travail devienne plus stimulante. Nous verrons d’ailleurs, dans une prochaine chronique comment vous pouvez approcher votre patron à ce sujet.