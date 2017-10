Sans en être vraiment conscient, vous prenez chaque jour des décisions qui modifieront votre avenir et celui des gens qui vous entourent.

Tout ce que vous semez finira par grandir. Assurez-vous que votre récolte sera riche et positive.

Vous êtes bien plus puissant que vous ne le pensez. Sans que vous le sachiez, chaque geste que vous ferez aujourd’hui aura des répercussions et, par effet domino, améliorera non seulement vos chances de succès mais aussi le niveau de bonheur des gens qui vous entourent ainsi que de nombreuses personnes que vous ne connaissez même pas.

Pensez à ce réceptionniste à qui vous avez fait un compliment bien tourné ce matin. Le voici ragaillardi et souriant, même si sa journée avait peut-être mal débuté. Avez-vous une idée du nombre de personnes avec qui il entrera en contact tout au long de la journée? Indirectement, vous venez de changer la donne de manière positive.

Vous avez également le choix, aujourd’hui, de faire des gestes qui vous rapprocheront de la réalisation de vos rêves ou de ne rien faire. Or, tout agriculteur vous dira qu’il ne suffit pas de rêver aux récoltes pour qu’elles se concrétisent. Il vaut mieux semer au printemps. Dans le cas de la réalisation de vos rêves, c’est tous les jours qu’il faut le faire.

Il peut également arriver que, par étourderie, vous semiez la tempête. Comment? Par une blague blessante, un commentaire malveillant ou un manque d’encouragement juste avant que votre vis-à-vis ne doive faire face à un défi qui le stresse. On ignore trop souvent l’ampleur des dégâts que peut causer un manque d’empathie.

Bref, que vous le vouliez ou non, vous sèmerez aujourd’hui. Je vais donc vous laisser avec une série de questions qui vous permettront peut-être de vous assurer de bonnes récoltes.

Sèmerez-vous des sourires et du mieux-être chez les gens que vous croiserez? Souvenez-vous que les actes de gentillesse sont contagieux et que leurs fruits nous reviennent tôt ou tard. De plus, ils ne nous appauvrissent jamais.

Ferez-vous avancer vos projets ou vous contenterez-vous de rêvasser? Si vous les laissez aux caprices du destin, nul ne sait où vous risquez de vous retrouver, mais il est peu probable que ce soit là où vous le souhaitez. Un navire fait naufrage s’il n’y a personne à bord pour le diriger. Il en va de même de votre existence.

Enfin, prendrez-vous garde aux effets négatifs que pourraient avoir votre humour grinçant ou votre indifférence? À chaque contact, vous renforcez ou amoindrissez le sentiment de valeur personnelle des gens avec qui vous interagissez. Vous leur faites savoir qu’ils sont importants ou négligeables. Tout ceci a un effet sur leur propre vie.

Alors, je vous le répète : que sèmerez-vous aujourd’hui?