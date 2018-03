Beaucoup préfèrent passer leur vie sur le mode automatique.

Ils se lèvent, se rendent machinalement au travail, font leur journée et rentrent le soir, fourbus. Tout au long de la journée, ils n’ont entretenu aucun rêve. Ils se sont complu dans un engourdissement doucereux pendant que leur vie continuait à passer.

Or, j’ai une grande nouvelle pour vous aujourd’hui : votre vie est déjà commencée. Et, jusqu’à preuve du contraire, c’est votre seul essai. Alors, pourquoi ne pas en faire quelque chose de sublime, une véritable réussite? Pourquoi ne pas tout faire pour apprécier le périple du début à la fin?

Demandez-vous ce qui vous fait vibrer et comment vous pourriez orienter votre vie pour le réaliser. Avez-vous des rêves? Qu’est-ce qui vous tient à cœur? Ce sont des questions auxquelles vous devriez avoir des réponses. Elles auront des effets indéniables sur votre implication citoyenne, familiale et professionnelle.

Mais il y a plus. Vous pouvez acquérir une vision périphérique beaucoup plus large. Et dites-vous bien ceci : même si vous avez des objectifs, la vie est pleine d’occasions à saisir. Et vous le pourrez si vous êtes suffisamment détendu pour les discerner et pour tenter de les capter.

N’hésitez donc pas à tenter des choses, même si elles vous font peur. Qui dit qu’au sortir de l’épreuve, vous n’aurez pas découvert une force qui, ignorée, reposait au plus profond de vous ? En ce sens, il est capital de ne jamais arrêter de rêver. C’est l’absence de rêves qui crée un plafond étanche entre l’endroit où vous vous trouvez en ce moment et celui où vous pourriez vous rendre.

Ayez du plaisir. Il n’y a aucune raison de s’en priver chemin faisant. Dans toute chose, il y a de belles occasions. Au lieu de vous plaindre que la vie vous a fait une jambette, demandez-vous ce que vous pouvez faire avec la nouvelle donne.

Plus encore, restez curieux. Abordez le monde avec appétit et ouverture. Demandez-vous constamment ce qu’il recèle. Il y a tout autour de vous des gens qui pourront vous aider à réaliser vos rêves. Il y a autour de vous des sources d’information qui vous aideront à combler les besoins en connaissances que vous ne possédez toujours pas.

Connaissez-vous vraiment les gens qui vous entourent? Si vous avez le sentiment que vous n’avez pas de rêves, tentez de découvrir les leurs. Qui sait? Vous déciderez peut-être de les faire vôtres et de vous investir pour les concrétiser. Vous êtes là pour quelque chose. Vous avez une mission à réaliser. Cependant, tant que vous n’en serez pas conscient, vous risquez de passer à côté.