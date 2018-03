Votre potentiel a beau être énorme, il peut être handicapé par les émotions des gens qui vous entourent. Prenez garde aux vampires énergivores.

Le conférencier Shawn Achor présente régulièrement l’équation suivante en conférence : votre potentiel = vos habiletés x (influences positives – influences négatives).

C’est donc dire que vous auriez beau avoir toutes les habiletés et toutes les connaissances nécessaires à la réalisation de votre travail, vous serez affecté par le niveau d’énergie des gens qui vous entourent. Pour vous épanouir et faire profiter votre organisation de tous vos talents, il faut qu’il y ait autour de vous plus de gens positifs que de personnes négatives.

Si cette condition n’est pas remplie, votre travail ne sera qu’une pâle copie de ce qu’il aurait pu être. Vous n’arriverez pas à livrer tout ce que vous auriez pu accomplir et les journées vous fatigueront davantage.

Remarquez que c’est un peu normal. Si vous êtes entouré de défaitistes qui vous disent que votre mandat est impossible ou de colériques qui ne sont pas du tout enclins à vous aider et qui préfèrent se plaindre de votre employeur, il est fort probable que vous finirez par vous décourager et que vous livrerez une infime portion de la qualité que vous aviez à offrir. Les gens qui nous entourent ont un effet énorme sur notre potentiel.

Mais si, au contraire, vous êtes entouré de personnes qui ont foi en vous, qui anticipent positivement l’avenir et qui vous rappellent chaque jour qu’elles sont persuadées que vous y arriverez, il est probable que vous mettrez les bouchées double, parce que vous serez encouragé et ne voudrez pas les décevoir. Vous serez ainsi propulsé par le groupe.

Ce que cela signifie, c’est que vous devez être conscient des défauts des gens qui vous entourent et devez vous entourer de gens positifs. Ceux-là savent vous mobiliser et vous aider à utiliser tous les talents qui se cachent en vous. Cela signifie également qu’il y a des personnes qui n’ont peut-être pas leur place dans votre environnement immédiat ou avec qui vous devriez limiter les contacts.

Il ne faut pas pour autant bannir de votre vie les gens négatifs : demandez-leur d’être plus positifs à votre contact. Mais si ça ne fonctionne pas, réduisez les contacts que vous avez avec eux. Vous n’avez pas besoin de gens qui vous tirent vers le bas. Vous devez vous entourer de gens qui vous encourageront à donner le meilleur de vous-même.