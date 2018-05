Il se peut que vous l’ignoriez, mais quelques pistes vous permettront de le découvrir. Bonne découverte!

Quand, en formation, je demande aux gens ce qui les fait vibrer ou quelles sont leurs valeurs, il arrive que certaines personnes ne sachent pas quoi répondre. Elles ne sont pas en contact avec leur être authentique. Elles l’ont réprimé.

Ça peut être un parent, un prof ou un être cher qui leur a dit qu’ils visaient trop haut et que leurs attentes quant à la vie étaient irréalistes. Ça peut aussi être un échec qui les a amenés à tirer des leçons qui ne s’appliquaient pas à eux.

Vous souhaiteriez reprendre contact avec ce qui vous fait vibrer? Je vous offre quelques moyens d’y arriver aujourd’hui.

Premièrement, qu’admirez- vous chez les autres? Est-ce le courage, le sacrifice, l’esprit d’innovation, autre chose? Si vous l’admirez chez les autres, c’est que cette force sommeille en vous. Il est temps de la laisser s’exprimer.

Deuxièmement, qu’est-ce qui vous émeut au cinéma? Quels gestes font poindre vos larmes? Qu’est-ce qui fait qu’un personnage vous semble tellement en phase avec ce que vous êtes? Encore là, vous trouverez des exemples d’éléments que vous avez trop longtemps réprimés.

Troisièmement, de quoi rêviez-vous étant jeune? Se peut-il que vous ayez fait fi de ces rêves, mais qu’ils vous hantent encore? C’est possible. Pour ma part, je rêvais de faire de la scène quand j’étais jeune et ce n’est qu’à 31 ans, après une perte d’emploi, que je me le suis enfin permis. C’est grâce à cela que je me réalise autant aujourd’hui.

Finalement, quel est le plus beau compliment qu’on puisse vous faire ou qu’on vous a fait? Un compliment qui vous a donné l’impression de flotter pendant tout le reste de la journée? Il s’agit là d’un indice de plus qui vous permettra de découvrir ce qui se tapit en vous.

Ces sentiments, vous pourriez les vivre chaque jour. Découvrez quelles valeurs ou quelles forces résident en vous et trouvez des manières de les exprimer au quotidien. Ça peut être dans le cadre de votre travail ou dans d’autres activités. Ce qui importe, c’est que vous soyez authentique chaque jour.

Vous pourriez y gagner sur au moins trois plans si on en croit certaines recherches : vous deviendrez plus heureux, plus résilient et vous remarquerez que le succès vous vient plus facilement. C’est normal. Nous sommes à notre mieux quand nous utilisons nos véritables forces et que nous ne faisons pas semblant d’être quelqu’un d’autre.

Laissez émerger qui vous êtes, ne serait-ce que pour cette semaine, et sentez la différence.