Faites le point une fois pour toutes : il ne sert à rien de vous promettre des lendemains meilleurs si vous n’êtes pas prêt à y mettre les efforts nécessaires.

Quand cela arrive, ce que vous prenez pour des objectifs s’apparente davantage à des vœux pieux.

J’ai depuis longtemps perdu le compte des gens qui, chaque année, me promettent qu’ils vont perdre du poids. Ils me l’annoncent avec enthousiasme, mais si je pose quelques questions, je me rends vite compte que c’est simplement pour épater la galerie.

Ils ne sont pas prêts à modifier leur alimentation et encore moins à faire de l’exercice. Ce qu’ils annoncent ne repose sur rien et ne les mènera à rien. Ils se font croire des choses.

Pendant ce temps, ils restent immobiles et se prouvent jour après jour qu’ils sont incapables d’améliorer leur sort. Ils en viennent à prendre conscience qu’ils n’ont pas d’emprise sur leur existence.

Vous voulez vous rendre service? Arrêtez de vous raconter des blagues. Rien ne se réalise sans effort : si vous n’êtes pas prêt à vous investir, rien ne changera dans votre vie ni dans votre carrière. Alors, avant de vous faire des promesses, commencez par vous demander ce que vous êtes prêt à sacrifier pour y arriver.

Vous ne perdrez pas de poids si vous ne modifiez pas vos habitudes alimentaires ou vos activités. Vous n’améliorerez pas vos relations avec vos collègues si vous ne prenez pas le temps de vous trouver des points en commun, de les féliciter ou d’être un apport positif dans leur vie.

De même, vous n’améliorerez pas vos chances de promotion si vous ne consacrez pas du temps à acquérir de nouvelles connaissances et à vous renseigner sur les orientations futures de votre organisation.

La question est donc simple : quels que soient vos rêves, êtes-vous prêt à investir les efforts nécessaires pour les faire passer à la réalité? Dans l’affirmative, lancez-vous!

Dans la négative, arrêtez de vous raconter des blagues et demandez-vous ce qui vous fait vraiment vibrer. Vous n’avez peut-être pas vraiment envie de perdre du poids, d’améliorer vos relations avec vos collègues ou d’obtenir une promotion.

Ce que vous annoncez est peut-être à des années-lumière de vos vrais rêves. Demandez-vous ce que vous souhaitez vraiment et quelle vie vous souhaitez vous construire.

Quand vous aurez répondu à ces questions, vous comprendrez que les efforts requis ne sont pas démesurés. Vous ressentirez la vitalité nécessaire à la réalisation de vos souhaits. Vous cesserez de faire semblant et vous vous lancerez dans l’action.

Arrêtez de vous lancer officiellement dans des projets qui ne vous intéressent pas dans le simple but d’épater la galerie. Déterminez ce qui vous tient vraiment à cœur. On ne change pas sans devoir sacrifier certaines choses.

Et on ne sacrifie rien tant que nos projets ne sont que des blagues.