Pour tous ceux qui doivent satisfaire des clients, je partage avec vous une des métaphores que j’utilise en coaching. Elle vous permet de remettre en question votre manière de gérer.

Comme le démontrent les équipes sportives, les championnats passés n’assurent pas du tout les coupes futures. Pour qu’une équipe continue à gagner ou se fasse tranquillement une place dans la ligue, elle doit être proactive. Pas question d’attendre la chance et d’espérer que les autres équipes feront des contre-performances. Sa chance, il faut la faire en donnant son meilleur et en encourageant les siens à se donner au maximum à tous les instants. Si on ne le fait pas, on dégringolera tranquillement (ou subitement) du tableau des meilleurs.

Il en va de même des entreprises. Ça n’est pas parce que ça va bien et qu’on a le vent en poupe que ça continuera nécessairement dans le temps. Il faut s’assurer qu’on développe une mentalité de gagnant, qu’on réalise qu’on est en affaires et qu’on décide d’assumer les rôles qui doivent être joués dans une équipe qui souhaite gagner.

Pour ce faire, il faut s’assurer que certains rôles ne sont pas oubliés, car ça pourrait miner nos performances. Parmi ces rôles, dans une équipe sportive, il y a:

• L’entraîneur. Il dirige les joueurs et leur rappelle constamment les jeux de base, ces jeux qui améliorent les chances de succès, mais qu’on a tendance à oublier avec le temps. Qu’est-ce qui fait qu’on gagne?

• Le mentor. Sa tâche est d’inspirer les troupes, de leur présenter un avenir souhaitable à réaliser et de les motiver afin qu’elles ne se contentent pas de puncher. Sans mentor, une équipe perd le goût de gagner. Il confronte également ceux qui nuisent au climat de l’équipe.

• Le coach. Il aide les joueurs à trouver eux-mêmes les réponses aux problèmes auxquels ils sont confrontés. De cette manière, il les libère et les rends plus capables d’agir en fonction de leur force et du jeu du moment.

• L’équipe marketing. Elle est constamment à l’affût de ce qui se passe dans son environnement, des goûts changeants des fans et de ce qu’il faudrait faire pour améliorer leur enthousiasme face à l’équipe. Elle vise la visibilité au moindre coût. Elle ne croit pas en la fidélité et au renouvellement automatique de sa clientèle.

• Les repêcheurs. Ils savent qui sont les joueurs les plus faibles dans l’équipe et ils scannent continuellement pour déterminer qui pourrait être repêché. Ce sont des chercheurs de talents. Ils savent qu’une coupe ne se gagne pas si les joueurs ne sont pas à la hauteur.

• Le service des finances. Il a les yeux braqués sur les indicateurs de performance et il anticipe ce qui va se passer. Pour elle, les états financiers ne sont pas une nouvelle. Ils ont été anticipés et ne viennent que confirmer ce à quoi on s’attendait.

Qui joue ces rôles dans votre organisation? Lesquels sont négligés?