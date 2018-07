Il y a des équipes qui n’en sont pas vraiment. On pourrait plutôt les appeler des regroupements, voire des attroupements.

Ce n’est pas parce qu’on met quelques personnes ensemble qu’on vient de créer une équipe. Certains ingrédients sont nécessaires.

J’ai souvent fait partie d’équipes qui n’en étaient pas réellement. Dans ces groupes, chacun travaille de manière individuelle, en parallèle. On entendra même des personnes soupirer bruyamment en disant : «Dites-moi quoi faire et je le ferai.» Est-il besoin de mentionner que le succès se fait rare dans de tels groupes?

J’ai aussi eu la chance de faire partie d’équipes gagnantes. Dans celles-ci, chacun est fébrile et a à cœur de contribuer au succès. Ces équipes gagnantes possèdent sept caractéristiques.

1. L’ouverture à la diversité

Parce que c’est de la diversité que naissent les meilleures idées, les remises en question et une meilleure capacité à développer des marchés.

2. Un bon sens individuel des responsabilités

Parce que le succès du travail d’équipe dépend directement de l’intégrité de chacun de ses membres. Il est trop facile de diluer sa responsabilité sans se sentir engagé en disant que l’équipe a échoué.

3. Une mission commune et une acceptation des contraintes de chacun

C’est nécessaire si on souhaite que tous rament dans le même sens. Cela implique également une bonne communication et des mandats bien clairs quant aux échéanciers, aux effets escomptés et aux budgets.

4. Un leadership partagé

Parce qu’une équipe n’est pas une secte et qu’elle est constituée d’individus différents, il est normal que le leadership change au fil des situations. Nous ne possédons pas tous les mêmes compétences, les mêmes habiletés et le même savoir.

5. Un climat de travail nourrissant

Parce qu’un esprit positif est biologiquement avantagé, les équipes gagnantes s’assurent d’entretenir un climat respectueux où le plaisir est de mise. Une seule remarque blessante a le pouvoir de fermer les robinets de la créativité.

6. Une bonne cohésion

Les équipes gagnantes sont tissées serré. Chacun s’engage dans les aspirations et les succès des autres. Si l’équipe connaît un échec, ses membres partent en quête d’une leçon plutôt qu’à la recherche d’un bouc émissaire.

7. Une ouverture positive au changement

Parce que le monde est en mutation et qu’il vaut mieux profiter de chaque changement au lieu de pester contre celui-ci. Les équipes gagnantes ne sont pas gardiennes du statu quo.

Pour qu’une équipe s’avère gagnante et accumule succès après succès, on doit y trouver tous ces éléments. Pas question, ici, de se contenter de la note de passage. Qu’en est-il de la vôtre? Remarquez que chacune de ces caractéristiques peut être développée.