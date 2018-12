Les études démontrent un lien probant entre la confiance en soi et la réussite au quotidien. Les gens qui ont confiance en eux bénéficient en fait d’une série d’avantages que je vais vous présenter aujourd’hui.

Il y a tout d’abord le désir de se lancer dans l’action, une plus grande motivation. C’est normal: la personne qui doute de ses capacités craint l’échec et se refuse à toute tentative face à la vie. Au contraire, ceux qui ont foi en leurs capacités cherchent les défis et se lancent allègrement. De plus, parce qu’ils s’attendent à réussir, ils mettent les bouchées doubles et augmentent leurs chances de succès.

Il y a aussi de meilleures relations avec les autres. Les personnes jouissant d’une bonne confiance en elles ne ressentent pas le besoin de constamment se prouver et de se mettre en avant. En conséquence, elles sont plus ouvertes aux autres et elles aiment les mettre en valeur. Ça ne les gêne pas, étant donné qu’elles n’ont pas l’impression que les succès des autres leur portent ombrage.

Une plus grande résilience constitue un troisième avantage. L’échec n’épargne personne, mais les gens confiants vivent ces événements différemment de ceux qui doutent. Quand un projet ne se concrétise pas, ils font un constat objectif sans s’accabler et sans se dire qu’ils n’arrivent jamais à rien. Au contraire, ils analysent ce qui s’est passé et se demandent comment ils pourraient mieux s’y prendre la prochaine fois.

Et que dire de ce plus grand sentiment d’authenticité qui accompagne la confiance en soi? Les gens qui ont confiance en eux ne se cachent pas derrière une façade. Ils ne font pas semblant d’être quelqu’un d’autre dans l’espoir d’être mieux acceptés. Par exemple, ils ne diront pas qu’ils pensent comme le groupe si ce n’est pas le cas. Ils diront qu’ils sont en désaccord, mais qu’ils se rallient et vont faire de leur mieux pour aider l’équipe malgré tout.

Cela leur permet de dormir paisiblement parce qu’ils ne jouent pas de jeux et qu’ils préservent ainsi leur intégrité. C’est fou comme le fait de se faire passer pour quelqu’un d’autre peut nuire au niveau d’énergie d’une personne.

Finalement, les gens dotés d’une bonne confiance en eux affichent un plus grand taux de succès autant au travail que dans leur vie personnelle. C’est que, devant une difficulté, ils redoublent d’ardeur et mettent l’effort supplémentaire qui leur permettra de faire la différence et de crier victoire.

Intéressant, n’est-ce pas? Oui, mais comment faire grandir cette belle confiance? Ce sera le thème d’une prochaine chronique.