Parlons baguettes magiques… Si vous en possédiez une, que provoqueriez-vous dans votre vie?

Que changeriez-vous dans le monde? Dans quelles circonstances l’utiliseriez-vous et, plus encore, se pourrait-il que vous soyez votre propre baguette magique?

Cette chronique est née d’un concours de circonstances. Dans un premier temps, je sais que ce sera ma première chronique de 2019 et qu’il convient de traiter de résolutions. C’est plutôt la collection de baguettes magiques de l’Échoppe des fées qui m’inspire aujourd’hui. Au lieu de vous faire la morale et de vous encourager à prendre des résolutions, je traiterai plutôt des réalisations qui vous attendent cette année. Oublions donc les souhaits et passons à l’action.

Imaginons que vous deveniez propriétaire d’une baguette magique. Quel serait le premier sort que vous lanceriez? Prenez quelques instants pour y penser avant de poursuivre votre lecture. Serait-ce d’améliorer la justice dans le monde? Serait-ce d’enfin obtenir cette promotion? Serait-ce de venir à bout des enjeux climatiques?

En répondant à cette question, vous êtes en mesure de découvrir ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer et ce qui donnera un sens à votre vie en cette nouvelle année. Il vous restera ensuite à agir en conséquence pour pouvoir ressentir que vous faites ce qui importe, que vous réalisez votre mission et que vous êtes en phase avec vos valeurs.

Alors, au lieu de vous imposer des dizaines de résolutions en ce début d’année, que diriez-vous de développer l’habitude de poser de petits gestes qui contribueront à avancer vers le monde que vous auriez créé si vous possédiez bel et bien une baguette magique? Que diriez-vous de devenir cette baguette qui peut accomplir des miracles?

Chaque petit pas vous confirmera que vous faites ce qui importe. Pas besoin de baguette magique ni de formule à la «salagadou, la menchikabou, la bibidi bobidi bou». Grâce au développement de quelques habitudes, vous façonnerez votre monde. De plus, chaque petite geste vous confirmera que vous êtes sur la bonne voie et que vos efforts ne sont pas vains. Vous n’avez pas à provoquer une révolution dès le mois de janvier. Cela dit, entêtez-vous et progressez un peu plus chaque jour.

Alors, qu’est-ce que ce sera? Que réaliserez-vous pendant la prochaine année? Quels petits gestes poserez-vous chaque jour pour créer le monde dont vous rêvez? Et surtout, ne vous arrêtez pas à un seul rêve. Embrassez-en plusieurs. Cette nouvelle année ne reviendra pas. Faites-en quelque chose qui marquera votre vie et qui fera flotter votre drapeau sur la vie de ceux qui vous entourent.