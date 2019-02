Les scandales éclaboussent le Parti libéral du Québec et les manchettes sur les «escrocs» à cravates qui contournent les règles pullulent. Ces tricheries des nantis restent souvent impunies. Pourtant, notre gouvernement veut encore convaincre le peuple avec sa politique d’austérité.

Que dire de ces tuiles qui s’accumulent sur la tête du ministre libéral des Transports, Laurent Lessard, surtout avec les projets impliquant son ex-conseiller politique, Yvon Nadeau? Radio-Canada a fait récemment une rétrospective hallucinante des libéraux à ce sujet en six moments d’embarras. Depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux en 2014, au moins six membres du cabinet Couillard ont dû défendre leur intégrité: Laurent Lessard, Jacques Daoust, Sam Hamad, Philippe Couillard, Yves Bolduc et Julie Boulet. Trois ont démissionné.

Et comment ne pas être choqué par la mauvaise nouvelle de ce chirurgien millionnaire qui gonfle ses revenus en profitant

du système, alors que personne dans notre administration n’a pu le stopper!

Selon le Manuel de facturation des spécialistes et Association québécoise de chirurgie (2016) cité par Radio-Canada, dans le cas d’une ablation de la vésicule biliaire, cette chirurgie coûte plus que le triple après minuit (1600$) que durant le jour, de 7h à 17h (490$). L’aubaine!

Durant ce temps, notre gouvernement fait saigner notre système universel de service de garde de nos enfants. Quant au ministre de l’Emploi et de la Solidarité, François Blais, il n’a de cesse de nous brandir l’épouvantail des assistés sociaux qui «vivent» sur le dos de la société.

Selon les prestations sociales du Programme d’aide sociale et de solidarité sociale d’Emploi-Québec qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, la prestation de base est de 623$. Pour un, couple 965$! Ce sont des peanuts!

En effet, en moyenne, un médecin spécialiste gagne 400 000$ par an. Donc, ce chirurgien millionnaire qui a engrangé 1,5 million l’an dernier a profité du système pour empocher presque quatre fois son salaire moyen. Grossièrement, ce médecin spécialiste est arrivé en un an à contourner à lui seul l’équivalent de ce que coûtent à l’État presque 150 assistés sociaux. Cette vérité fait encore plus mal au citoyen lambda quand il se rend compte que les médecins spécialistes gagnent 33% de plus qu’en 2009.

Encore mieux, le nombre d’assistés sociaux a atteint l’an dernier son plus bas au Québec, depuis 1976. Et que dire du scandale des paradis fiscaux qui concerne aussi le Québec? Notre gouvernement ne cherche pas à agir, alors qu’il le peut!