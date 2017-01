blogue

Conférencier et chroniqueur, Hassan Serraji est un observateur averti de l’actualité locale, nationale et internationale. Il porte une attention particulière aux dossiers de la gestion de la diversité culturelle, de l’immigration et du monde arabo-musulman. On peut lire ses chroniques et son blogue dans le journal Métro de Montréal et suivre à l’occasion ses interventions à Radio-Canada et au 98,5 FM.