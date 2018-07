On remarque une évolution de la nature à la ville dans le monde des utilitaires. Autrefois conçu pour affronter les pièges des sentiers hors route, les VUS modernes sont devenus des spécialistes des nids-de-poule.

Ils ont le chic d’aplanir les routes cahoteuses d’une ville qui est devenue un énorme chantier, et le nouveau Volvo XC40 a démontré son savoir-faire. En utilisant la rue Notre-Dame du centre-ville à Pointe-aux-Trembles, nous avons compris que le dernier utilitaire de la famille Volvo nous avait rendu la tâche facile au point de nous demander si la Ville de Montréal avait refait une partie du pavé.

Nommé véhicule de l’année en Europe, le XC40 est à la fois sympathique dans son approche et robuste dans sa conception. On reconnaît les formes assez carrées de la marque avec la signature particulière des phares et de la calandre, dans le style du XC60 et du XC90.

Offerte en trois modèles (Momentum, R-Design et Inscription), notre version d’essai était habillée de cuir avec le même écran tactile que les autres membres de la famille. Un écran efficace, mais inutilement compliqué dans sa manipulation.

Des raccourcis pour couper dans les fonctions du menu seraient une bonne idée. Notons aussi que le système de navigation est une génération derrière la concurrence. Pour le reste, les sièges, tradition Volvo oblige, sont très confortables, et l’espace plus que correct pour un utilitaire de ce format.

L’ambiance est celle d’un magasin IKEA, simple, épurée et sans fioritures. Il y a quelque chose de reposant dans cette approche. Notre intérieur deux tons (noir et blanc) actuel s’enorgueillit peut-être de touches de chrome qui rehaussent l’aspect haut de gamme, mais ce n’est pas très pratique si vous avez des enfants aux mains baladeuses.

La puissance est assurée par un moteur 4 cylindres 2 litres turbo de 248 chevaux et de 258 lb-pi de couple. La traction intégrale est offerte de série, et seuls les modèles T5 sont offerts pour le moment.

Le groupe moteur est associé à une boîte automatique à huit rapports et, chose un peu bizarre, il faut pousser deux fois sur le levier pour reculer et tirer deux fois pour avancer. Aucune explication de Volvo n’explique cette procédure. Pour l’économie d’essence, notre semaine s’est terminée avec une moyenne de 9,9 litres/100 km, dans la moyenne de la catégorie.

Ceux qui font de la route vont aimer le silence de la cabine et le confort des sièges. Volvo est en tête de peloton dans ce domaine. Le moteur répond bien aux sollicitations et la tenue de route est irréprochable. Ce véhicule d’entrée qui se vend, en modèle de base, tout juste sous la barre des 40 000 $ va aller chercher une clientèle plus jeune, car le XC40 s’enrichit d’un style d’avant-garde.

Forces

Ligne sympathique

Sièges très confortables

Châssis solide

Suspension efficace

Faiblesses

Système de navigation inutilement compliqué

Levier de transmission à double opération

Fenestration plus petite nuisant partiellement à la visibilité

