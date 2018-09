Chevrolet Silverado et GMC Sierra: blanc bonnet et bonnet blanc pour bien des gens. Cette proximité des modèles n’existe plus avec le nouveau GMC Sierra 2019, qui offre des caractéristiques uniques distinguant du même coup les camions Chevrolet.

Ce nouveau véhicule offre entre autres un hayon arrière à six voies – qui ne se retrouvent pas sur le Silverado –, un rétroviseur vidéo de nouvelle génération emprunté à Cadillac, un grand affichage multicolore de 8cm par 18cm et un contrôle adaptatif du roulement, qui ajuste toutes les 2 millisecondes le camion et tout ce qu’il porte.

GMC proposera également un boîtier en fibre de carbone, le premier du marché, dont la production est prévue pour avril 2019 uniquement sur la version Denali, que GMC appelle le CarbonPro. Les panneaux intérieurs et le plancher en acier ont été remplacés par un composite léger en fibre de carbone, ce qui a pour effet de réduire le poids de la boîte de 28kg.

Même style, en plus imposant

En plus du modèle de base, l’acheteur aura droit à la version SLE et au Elevation qui était en 2018 un groupe d’options et devient en 2019 une version qui se place juste avant le SLT. En haut de la liste, il y a le AT4, nouvelle version sans chrome et préparée plus spécifiquement pour le hors-route. Finalement, le modèle Denali brille avec tout son chrome. Il sera le plus équipé et, forcément, le plus cher. Si, au premier coup d’œil, le Sierra conserve une signature visuelle semblable, sachez qu’il est plus long et plus large et que, grâce à une plus forte utilisation d’aluminium et d’alliage, il pèse en moyenne 163kg de moins que la version 2018.

Intérieur haut de gamme

Dans la version d’essai Denali, l’habitacle se signale par ce qu’on peut appeler son luxe fonctionnel. Tous les attributs d’un véhicule de luxe s’y retrouvent, mais adaptés à une utilisation plus robuste. Par exemple, à la différence des cuirs super doux et délicats qu’il y a dans les voitures de luxe ou les VUS, le cuir des produits haut de gamme GMC est plus durable qu’attrayant. Les technologies sont présentes, dont CarPlay de Apple et Android Auto. De plus, le camion dispose de capacités 4G / LTE et internet intégrées. Il y a aussi le ProGrade Trailering System avec un programme de remorquage qui offre une suite complète de technologies d’assistance.

Quatre choix de moteur s’offrent aux acheteurs, ce qui comprend un nouveau quatre cylindres de 2,7L et un moteur six cylindres diesel qui arrivera au printemps prochain. Le Sierra Denali offre un V8 de 6,2L générant 420 chevaux et 460lb-pi avec une boîte à 10 rapports. C’est le moteur le plus intéressant, qui sera aussi offert en option dans la version AT4.

Puissance, douceur de roulement et suspension active très confortable caractérisent la conduite du Sierra Denali. Les modèles arrivent sous peu en concession. Les prix n’ont pas encore été annoncés.

Forces

Confort de roulement

Suspension active

Faiblesses