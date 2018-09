Présentement, les modèles européens dominent pour ce qui est des véhicules de type petit utilitaire.

Les chiffres de vente montrent que l’Audi Q5, le BMW X3 et la Mercedes GLC tiennent le haut du pavé dans cette catégorie. Cadillac, qui arrive bien tard à la fête, devait se présenter prêt pour livrer bataille avec son modèle XT4.

Ce véhicule présente un style à la fois inspiré et unique pour ce segment. Le langage de conception particulier de Cadillac fonctionne mieux dans un format plus compact et offre au regard une meilleure harmonie générale que le plus grand XT5.

Parlant de format, il se situe à la croisée de deux segments. Le XT4 est plus petit que les modèles mentionnés plus haut, comme l’Audi Q5 ou le BMW X3, mais il est plus grand que l’Audi Q3 ou le BMW X1. Ce qui nous laisse croire qu’un modèle XT3 ou XT2 viendra grossir l’offre dans un avenir rapproché. Le style particulier des phares à l’avant et à l’arrière donne une signature visuelle unique et les proportions sont équilibrées.

Intérieur accueillant

Malgré son format plus compact, Cadillac affirme que l’espace pour les jambes à la deuxième rangée de sièges est la plus généreuse de sa catégorie. Il faut admettre que l’espace est bon.

La rigueur dans la finition et la qualité des matériaux sont parmi les meilleures des véhicules utilitaires. Les phares et les feux arrière à DEL sont de série, tout comme les roues de 18 po (20 po en option).

Dans l’habitacle, il y a un système d’infodivertissement, qui comprend un écran tactile de 8 po de large, un chargeur sans fil pour les téléphones portables et toute la suite de connectivité de GM. Celle-ci inclut le réseau 4GLTE et l’internet, qui peut aussi être intégré aux systèmes de sécurité actifs, mais uniquement avec le programme Premium Luxury et les modèles Sport haut de gamme.

Le même moteur que les autres

Il semble que les constructeurs se sont donné le mot pour fabriquer pratiquement les mêmes moteurs. Celui du modèle XT4, comme ceux des compétiteurs, comprend quatre cylindres 2,0 turbo à double volute de 237 chevaux et 258 lb-pi de couple. Il est associé à une boîte automatique à neuf rapports maison qui offre un excellent rendement. Ce moteur est doté d’un système de désactivation des cylindres et d’une fonction arrêt-démarrage.

Sur la route, différents modes de conduite s’offrent au conducteur, le sport étant le plus intéressant. Les modèles Premium et Premium Luxury offrent une direction trop légère et peu communicative alors que la version Sport corrige en grande partie ce problème. Le moteur et la transmission proposent un excellent tandem qui allie performance et confort de conduite. Le modèle XT4 est un des plus réussis chez Cadillac. Les premiers modèles arrivent sous peu en concession avec des prix qui vont de 38 000$ à plus de 55 000$.

Forces

Style qui se démarque

Style qui se démarque Bonne économie de carburant

Bon espace pour les jambes (2 e rangée)

rangée) Excellente transmission

Faiblesses